Tekirdağ’da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlendiği operasyonda, 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, kamyon içerisine kurulan düzeneklerle kamyon ve TIR'lara kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirledi. Polisin, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt, akaryakıtların satışı sırasında kullanılan motorlu aktarım düzeneği ile içinde yakıt bulunan tanklar ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-01-29 12:21:57
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