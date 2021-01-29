Taylandlı Phanida Müslüman oldu

İslam dinini seçen Taylandlı Phanida Hengwichai, Çorlu Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olarak Nida ismini aldı.
Lise mezunu Taylandlı Phanida Hengwichai, yaşadığı yerde çocukluğundan itibaren olan Müslüman arkadaşlarından etkilenerek Kur’anı Kerim’in İngilizce mealini baştan sona okudu. Araştırmalarının ardından Müslüman olmaya karar veren Phanida Hengwichai, Çorlu Müftülüğü’ne başvurdu. Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve şahitler huzurunda Kelimei Şehadet ve Kelimei Tevhid’i söyleyerek İslam dinini kabul eden Phanida, Nida ismini aldı. Nida’ya düzenlenen ihtida merasiminde Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından ihtida belgesi, İngilizce Kur’anı Kerim meali ile İslam İlmihali hediye edildi.
İslam dinine karşı kalbinde sevgi hissettiğini söyleyen Nida, araştırmaları sonucunda İslam dinini beğendiğini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.