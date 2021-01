Kişiye özel yaptığı bıçakları, yurt dışına da satıyor

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ ERGENE (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Can Özgür, bıçak yapımını sanata dönüştürüp, kişiye özel tasarladığı bıçakların yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İnsanlar, pandemi nedeniyle kamplara ilgi gösterdiğinden hem ülkemizde hem de yurt dışından oldukça ilgi var. Bıçak dediğimizde akla şiddet geliyor. Bıçağın maalesef şiddetle bağdaştırılması kötü bir şey. Günümüzde şiddetle değil de sanatla buluşması için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Ergene'de yaşayan Can Özgür, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu bıçak üretimini meslek haline getirdi. İnternetten satışa koyduğu el yapımı, kişiye özel bıçakların hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü ifade eden Özgür, "Bıçağa çocukluğumdan beri ilgim vardı. Hobi olarak başladı, gelişti, daha sonra da mesleğim oldu. Seri üretimde sanatsal boyutu bitiyor. İnsanlar pandemi nedeniyle kamplara ilgi gösterdiğinden hem ülkemizde hem de yurt dışından oldukça ilgi var. Yani aslında ben de farkında olmadan bu duruma geldim. İlk olarak bir bıçakla başladım. Yaklaşık 34 yıl önceydi. Şu an yoğun bir siparişim var" dedi.

'YURT DIŞINDAN DA TALEP OLUYOR'

Pandemi nedeniyle kamp yapanların sayısının artığını ve buna bağlı olarak kişiye özel bıçakların da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Özgür, "Ülkemizde ilgi oldukça güzel. İnsanlar şu an kampa yöneldiği için çok talep oluyor. Genel olarak mutfak ve kamp ağırlıklı çalışıyorum. Koleksiyoncuların da ilgisi var. Kişiye özgü tasarımlarım da var. Yurt dışından da talep oluyor. Kabza materyallerini de kendim tedarik edip, elimle işliyorum. Kaliteli malzeme kullanarak, kaliteli bir işçilik yapıyorum" diye konuştu.

'BIÇAĞI ŞİDDETLE DEĞİL, SANATLA BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUM'

Bıçağın, şiddetle bağdaştırılmasının yanlış olduğunu kaydeden Özgür, "Bıçak dediğimizde akla şiddet geliyor. Bıçağın ülkemizde maalesef şiddetle bağdaştırılması kötü bir şey. Aslında bıçak, binlerce yıldır insanoğlunu olumlu etkileyen bir alet. Yani insanlığın gelişiminde önemli rol oynayan bir alet. Günümüzde şiddetle değil de sanatla buluşması adına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu işi yapmaktan zevk alıyorum. Bir insanın sevdiği işi yapması gibisi yok. Bıçağın yapımı özelliklerine göre 3 ila 12 gün arasında değişiyor. Ortaya çıkan sonuç ve ilgi de beni mutlu ediyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2021-01-30 10:13:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.