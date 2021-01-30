Hafriyat kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı

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Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafriyat kamyonu yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nden Kapaklı Sanayi Sitesi’ne doğru hareket eden 59 TP 294 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü İsa A. (62)’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Su kanalına düşen kamyon, yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazada 62 yaşındaki kamyon şoförü yaralandı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kamyon şoförü İsa A.’yı ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.



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