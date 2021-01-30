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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafriyat kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı

İHA

Hafriyat kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafriyat kamyonu yoldan çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nden Kapaklı Sanayi Sitesi’ne doğru hareket eden 59 TP 294 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsü İsa A. (62)’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Su kanalına düşen kamyon, yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazada 62 yaşındaki kamyon şoförü yaralandı.
Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kamyon şoförü İsa A.’yı ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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