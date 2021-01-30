AK Parti’den CHP’li büyükşehir belediyesine ‘Ucube yol’ tepkisi Yıl 2021 yol çamurdan geçilmiyor

Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nce Kapaklı İlçesinde yapılan atlyapı çalışmaları sonrası Erbay Caddesi çamurlu yola dönüştü.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nce Kapaklı İlçesinde yapılan atlyapı çalışmalarıyla ilçede bulunan yaklaşık 1 kilometrelik Erbay Caddesi ucube bir caddeye dönüştü. Cadde çamurla dolup taşarken, caddeden geçmek isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşıyor. AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Recep Biyik, Kapaklı ilçesi Erbay Caddesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.



“Görmek yetmiyor, çözmek gerekiyor”

Erbay Caddesi’ndeki çamur sorununun biran evvel çözülmesi gerektiğini kaydeden Biyik, “Ben aslında bugün Erbay Caddesi ile ilgili bir metin üzerinden bilgilendirecektim. Ama buraya geldiğinizde vatandaşların yaşadığı bu mağduriyeti yakından gördünüz. Bu meseleyi bir metne bağlı olarak anlatmaya gerek yok. Buranın hikayesi Eylül ayında başladı. Burası 800 metrelik bir cadde. 2021 yılında yaşıyoruz, inşaat teknolojilerinin geliştiği bir çağda 800 metrekarelik bir caddenin mağduriyetlerle beraber bitirilememesi anlaşılır bir şey değil. Bu konu zaman zaman dile getirildi. Büyükşehir Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımız yetkililerle defalarca görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, buraya defalarca gelerek sorunu yerinde gördü. Ancak sorunu görmek yetmiyor arkadaşlar, meseleyi çözmek gerekiyor. Biliyorsunuz bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Zaten yeteri kadar esnaflarımız sıkıntıda. Bu sıkıntının üzerine birde bu tarz ucube bir yol, ucube bir çalışmanın üzerine binmesi esnaflarımız bu anlamada zaman zaman bize gelip mağduriyetlerini anlatmakta. Esnaflar ciddi anlamda sabır gösteriyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.