Emniyetin kısıtlama teyakkuzu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde emniyet güçleri denetimlerini sürdürdü.



Uygulama kapsamında Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları araçlarda kimlik ve izin belgelerinin kontrollerini gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda da kısıtlamaya uyulması noktasında kontrol yapan ekipler, kurallara uyan ve gerekli belgeleri yanlarında bulunduran vatandaşlara teşekkür etti. 81 ilde eş zamanlı olarak uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü akşamı saat 21.00’de başladı. Kısıtlama, Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar devam edecek.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin alacağı ikinci bir karara kadar sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi 21.00 05.00, hafta sonu ise Cuma 21.00’den Pazartesi saat 05.00’a kadar sürecek.

Öte yandan, rutin uygulamaların süreceğine işaret edildi.

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