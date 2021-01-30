Şarköy'de ağzı burnunda doğan kuzu şaşırttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarköy'de ağzı burnunda doğan kuzu şaşırttı

DHA

Şarköy'de ağzı burnunda doğan kuzu şaşırttı


ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde besicilik yapan Adnan Elma´ya ait koyun, ağzı burnunda olan bir kuzu dünyaya getirdi. Veteriner Onur Kemer, kuzunun şekilsel bozukluğuna  neden olarak, gebelik döneminde kullanılan ilaçları gösterdi.Şarköy'ün Şenköy Mahallesi'nde besicilik yapan Adnan Elma'ya (48) ait koyunun doğurduğu iki kuzudan birinin yüz şekli görenleri şaşırttı. Burnu ağzının içinde dünyaya gelen kuzu, sahibi tarafından kesilerek imha edildi. Genetiği bozuk dünyaya gelen kuzuyu inceleyen veteriner hekim Onur Kemer, soruna koyunun gebeliği sırasında kullanılan ilaçların neden olduğunu söyledi. Hayvanlarda genetik olarak farklı doğumlara çok sık rastlanıldığını hatırlatan Kemer, "Gebelikte beslenme önemli. Koyunun gebeliği sırasında kullanılan ilaçlar ile beslendiği kimyasal katkılı gıdalara bağlı olarak bu tür anormal durumlar ortaya çıkar.  Genetik faktörler ise en önemli sebeptir" dedi. Kemer, çevresel ve genetik faktörler ile doğum sırasında kullanılan ilaçların yavrularda bu tarz yapısal bozukluklara neden olduğunu kaydetti. Kemer, kuzularda en fazla kas ve sinir sistemi ile gözlerinde sorun olan doğumla karşılaştıklarını hatırlattı.
 DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy DHA
2021-01-30 17:57:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyetin kısıtlama teyakkuzu
YEREL HABERLER Emniyetin kısıtlama teyakkuzu
AK Parti’den CHP’li büyükşehir belediyesine ‘Ucube yol’ tepkisi Yıl 2021 yol çamurdan geçilmiyor
YEREL HABERLER AK Parti’den CHP’li büyükşehir belediyesine ‘Ucube ...
Sağlıkçıların aşı mesaisi
YEREL HABERLER Sağlıkçıların aşı mesaisi
Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yaban hayvanları için doğaya 4,5 ton yem ...
Çorlu polisi asayiş uygulamalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Çorlu polisi asayiş uygulamalarına devam ediyor
Tekirdağ'da yaban hayatına 4 buçuk ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yaban hayatına 4 buçuk ton yem bırakıldı
Hafriyat kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı
Tırla çarpışan genç sürücünün acı ölümü
YEREL HABERLER Tırla çarpışan genç sürücünün acı ölümü
Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeli
YEREL HABERLER Marmara’da deniz ulaşımına lodos engeli
Kişiye özel yaptığı bıçakları, yurt dışına da satıyor
YEREL HABERLER Kişiye özel yaptığı bıçakları, yurt dışına da satıyor
Kısıtlama saatlerinde feci kaza: Minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde feci kaza: Minibüste sıkışan ...
İki günlük kar mesaisi ile Süleymanpaşa yolları açık kaldı
YEREL HABERLER İki günlük kar mesaisi ile Süleymanpaşa yolları açık ...
Taylandlı Hengwıchaı, Müslüman oldu, Nida ismini aldı
YEREL HABERLER Taylandlı Hengwıchaı, Müslüman oldu, Nida ismini aldı
Taylandlı Phanida Müslüman oldu
YEREL HABERLER Taylandlı Phanida Müslüman oldu
Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası Larissa’ya özel klip
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası Larissa’ya ...
Tekirdağ'da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı
Tekirdağ’da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı
Ergene Belediyesinden yeni bir Halk Ekmek büfesi daha
YEREL HABERLER Ergene Belediyesinden yeni bir Halk Ekmek büfesi daha
Ergene Belediyesi kar yağışının çileye dönmesini önledi
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi kar yağışının çileye dönmesini ...
Ergene’de 2020 yılında 410 nikah kıyıldı
YEREL HABERLER Ergene’de 2020 yılında 410 nikah kıyıldı
Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp, hayatını ...
Ergene Belediyesi’nden yapılandırmada son gün uyarısı
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi’nden yapılandırmada son gün uyarısı
Peşin verdikleri yüz binlerce lirayla ev sahibi olamadılar
YEREL HABERLER Peşin verdikleri yüz binlerce lirayla ev sahibi ...
Beyaz gelinliğini giyen Trakya’nın incisi havadan görüntülendi Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Beyaz gelinliğini giyen Trakya’nın incisi havadan ...