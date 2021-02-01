Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde iki adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, uyuşturucu madde ele geçirilirken, İ.Y., Ö.K., E.K., H.P. ve G.A. isimli 5 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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