Taylandlı Parinya, aradığı aşkı Çerkezköy'de buldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uzun yıllar esnaflık yapan Aşkın Avşar, Çorlu ilçesinde yoga kursunda tanıştığı Tayland uyruklu Parinya Pavapoochakang’la dünya evine girdiler. Türkiye’yi çok sevdiğini ifade eden Pavapoochakang, yakın zamanda Türk vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uzun yıllar esnaflık yapan, oyuncu, şarkıcı ve sunucu Hülya Avşar’ın kuzeni Aşkın Avşar, Tayland uyruklu Parinya Pavapoochakang’la evlendi. Avşar’ın nikahını da Belediye Başkanı Vahap Akay kıydı.



Ömür boyu mutluluklar diledi

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’ndeki ilk nikah kentin tanınan esnafından Aşkın Avşar ile Tayland vatandaşı Parinya Pavapoochakang arasında gerçekleşirken, genç çiftin nikahlarını ise Belediye Başkanı Vahap Akay kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini ise Ahmet Orkun Yeşilyurt ile Öner Saffet Alkan yaptı. Yeni nikah salonunun kent için hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Vahap Akay, Aşkın Avşar ve Parinya Pavapoochakang çiftine de bir ömür boyu mutluluklar diledi.



Yoga kursunda tanıştılar

Çorlu ilçesinde yoga kursunda eğitmenlik yapan Parinya Pavapoochakang, arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Aşkın Avşar’a aşık oldu. Çiftin karşılıklı aşkları 1 yıldır devam ederken, çift evlenmeye karar verdi. 41 yaşındaki Avşar ile 43 yaşındaki Parinya Pavapoochakang, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Vahap Akay’ın kıydığı nikah ile evlenerek dünya evine girdiler.



"Allah herkese mutluluk nasip etsin"

Nikah sonrası duygularını paylaşan Avşar, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Allah herkese mutluluk nasip etsin. Biz birbirimizi çok sevdik. Yaklaşık 1 yıldır görüştük, anlaştık ve evlenmeye karar verdik. Bu mutlu günümüzde bizlere mesaj gönderen, telefonla tebrik eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Parinya Pavapoochakang ise Türkiye’ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Türkiye çok güzel. Çok beğendim. Burada yoga kursu eğitmenliği yapıyordum. Orada Aşkın’la tanıştık. Çok sevdim onu ben. İnşallah birlikte çok mutlu olacağız” dedi.

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