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Tekirdağ’da şiddetli dalgalar: Sahil suyla kaplandı Sahilden beton parçaları koptu

İHA

Tekirdağ’da şiddetli dalgalar: Sahil suyla kaplandı Sahilden beton parçaları koptu

Marmara Denizi’nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar sahile döküldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi’nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi’nde, hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.
Dev dalgalar nedeniyle sahil kenarlarında kum ve midyelerden birikintiler oluştu. Dalgaların etkisi ile sahil alanda su birikintileri oluşurken, sahil alanda yer yer beton parçaları koptu.

Lodostan denize açılamadılar
Fırtına sebebiyle denize açılamayan balıkçılardan İdris Şeremet, “Bir haftadır Marmara’da devamlı lodos esiyor. Lodostan dolayı denize çıkmıyoruz. Fakat ara vermek zorunda kaldık. Marmara Denizi'nde salya kaykay denen bir çamur var. Ağlarımıza yapışıp bizi çok zor durumda bırakıyor. Ağlarımızı denizden çekemiyoruz. Ağlarımıza takılan balıklar akıp gidiyor. O nedenle bir ara verdik. Tayfalar, arkadaşlarımızı bugün evlerine yolladık. Çoluk çocuğun içine gittiler. Bir hafta sonra geri gelecekler. Bir hafta sonra geri gelecekler aynı takım tekrar Karadeniz’e veya Ege’ye açılacağız. Çünkü Marmara’da bu kaykaydan dolayı balıkçı camiası çok zor durumda” dedi.

"Marmara’da kaykay var kimse çalışamıyor"
Şeremet konuşmalarının devamında, teknolojinin çok ilerlediğini de ifade ederek, “Onun için hava raporları bize de geliyor. Kendimiz de takip ederek, havanın ne kadar sert olacağını çözüyoruz artık. Hava şu an sert esiyor. Paydos etmeyen arkadaşlarımız var ama limanlara bağlı. Lodostan dolayı denize çıkılmıyor. Lodos her türlü balıkçıyı etkiliyor. Bu lodos bir iki gün daha devam edecek. Ama dediğim gibi Marmara’da kaykay var kimse çalışamıyor. Herkes Ege’ye veyahut Karadeniz’e gidecek. Şu kaykaylar neden oluşuyor. İnşallah bizim de öğreneceğimiz bir şekilde bir açıklama yapılır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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