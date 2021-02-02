Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları Büşra Sokağa Süleymanpaşa Belediyesi eli değdi

Süleymanpaşa Belediyesi, hava şartlarının izin verdiği her gün yol yapım, onarım, yenileme ve kaldırım çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağışsız geçen birkaç günü değerlendirerek Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak’ta baskı beton yaya kaldırımı üretim, yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.



Kaldırımlar yenilendi, durak yerleştirildi

Çalışmalar kapsamında sokağın eskiyen kaldırımları yenilenirken, kaldırım bulunmayan kısımlarda da yeni kaldırım yapılarak yayaların kullanımına sunuldu. Ayrıca dolmuş güzergâhı da olan Büşra Sokak’a Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen bir adet dolmuş durağı yerleştirildi. Sokak boyunca belirli noktalarda çevre düzenleme çalışmaları da yürütülerek Büşra Sokak’ta estetik bir görüntü oluşturuldu.



“Kısa süre içinde tamamlayacağız”

Çalışmaları her gün yerinde takip ederek sürekli bilgi alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Büşra sokakta sürdürdüğümüz yaya kaldırımı çalışmalarını inceleyerek, yürüttüğümüz çevre düzenlemelerini planladık. Fen İşleri Müdürümüz Kenan Taşkın ile birlikte yerinde yaptığımız değerlendirmede, bölgedeki diğer eksikleri tespit ettik. Kısa süre içinde buradaki çalışmalarımızı da tamamlayarak kıymetli hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız” ifadelerine yer verdi.

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