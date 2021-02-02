Tekirdağ'da taşan derenin üzerindeki köprü yıkıldı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak yağışta, ekili alanlar sular altında kalırken, taşan derenin üzerindeki bir köprü de yıkıldı.
Tekirdağ'da, gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, Malkara ilçesine bağlı Davuteli ve Karagür mahallelerinden geçen dere taştı. Mahalleleri birbirine bağlayan köprü ise sel sularının etkisiyle yıkıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde çalışma başlattı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Davuteli ve Karagür mahallelerine giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yağış nedeniyle oluşan taşkınlar, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki ekili alanlara da zarar verdi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Ruhan YALÇIN
2021-02-02 13:44:36
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