Tekirdağ’da yollar ve tarlalar sular altında kaldı

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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yağışların ardından tarlalar ve yollar sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da yağış etkili oldu. Şiddetli yağışlar etkisini kaybederken, Hayrabolu ilçesinde birçok yol ve ekili alanlar sular altında kaldı. Yağış sonrası oluşan taşkınlar, iki mahalle arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Sular altında kalan tarlalar ve yollar drone ile havadan görüntülendi.

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