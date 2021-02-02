Tekirdağ´da dereye düşen kişi boğuldu

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Kapaklı ilçesinde dengesini kaybederek dereye düşen Metin Erdil (52), boğuldu.
Kapaklı´nın Bahçeağıl Mahallesi´nde yaşayan Metin Erdil, mahalleden geçen ve yağmur yağışı nedeniyle debisi yükselen dereye kıyısında gezerken dengesini kaybederek suya düştü. Erdil´in dereye düştüğünü görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalle muhtarı ve ağabeyi tarafından dereden baygın olarak çıkarılan Erdil, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla götürüldüğü Kapaklı Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA
2021-02-02 22:13:10
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