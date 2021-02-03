Başkan Yüksel 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüksel 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan etti

İHA

Başkan Yüksel 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan etti

Süleymanpaşa Belediyesi, yoğun bir genç nüfusa sahip olan ilçede gençlere spor olanakları sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları 2021 yılını Spor Yılı ilan ederek taçlandırdı. 2021 yılına spor yatırımları ile damga vuracak olan Süleymanpaşa Belediyesi, yıl içinde 28 yeni spor tesisini hizmete açacak.
100. Yıl Mahallesi’nde bulunan ve baştan sona yenilenerek eski belediye başkanlarından Ahmet Aygün’ün adı verilen Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi ve Spor Tesisleri, geçtiğimiz yıl hizmete açılmıştı. Devam eden yatırımlar arasında ise Çiftlikönü, Namık Kemal, Karadeniz, Bahçelievler, Ortacami, Çınarlı, 100. Yıl, Hürriyet, Zafer ve Yavuz Mahallesi halı saha ve çok amaçlı spor sahaları bulunuyor.
Ayrıca 2020 yılında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla hayata geçirilen okul sahaları 2021 yılında da yapılmaya devam edecek.

Dev spor tesisleri geliyor
Bütün bu yatırımların yanı sıra, 2021 yılı içinde gençlerin hizmetine sunulması planlanan Atatürk Mahallesi Ata Tepe Kültür ve Spor Merkezi, Hürriyet Mahallesi Spor Parkı, 100. Yıl Mahallesi Kapalı Okçuluk Salonu, Karadeniz Mahallesi Trap ve Atıcılık Alanı ve Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezi projeleri ile 2021 yılı Süleymanpaşa’da gençlerin yılı olacak.
Özellikle merkez mahallelerde yoğunlaşan sportif yatırımlar hızla yükselirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de günbegün her projeyi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.

Yüksel Namık Kemal Mahallesi Spor Tesislerini inceledi
Spor tesisleri projeleri üzerinde yürütülen çalışmaları her gün yerinde inceleyen Yüksel, “Namık Kemal Mahallesi’nde yapımı devam eden tesislerimizi inceledik. Süleymanpaşalı genç kardeşlerimizin hizmetine sunmak üzere gün saydığımız futbol, basketbol, voleybol ve çok amaçlı spor sahalarımızın son durumunu değerlendirerek, projemiz kapsamında devam eden çalışmaları denetledik. Şimdiden şehrimize ve Süleymanpaşa’mızın yükselen gençliğine hayırlı olsun” diye konuştu.

“2021 spor yılı olacak”
Süleymanpaşa Belediyesi olarak 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan ettiklerini ifade eden Başkan Yüksel, “Gençlerimizi çok önemsiyor ve Süleymanpaşa’da yaşayan genç kardeşlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, enerjilerini sportif faaliyetlere yönlendirmeleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişkinliğe adım atmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu şehirde spor yapmak isteyen gençlerimiz için yeterli imkân bulunmuyordu. Bu büyük eksikliği gidermek için şehrimizin dört bir yanında yükselen spor sahası ve çok amaçlı spor tesislerimizi hizmete kazandırarak gençlerimize bu imkânı sağlayacağız. Gençlerimize yaptığımız yatırımı Süleymanpaşa’nın, Tekirdağ’ın ve ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Birbiri ardına gençlerimizin hizmetine kazandıracağımız spor tesislerimizle 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak tarihe not düşmüş olacağız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüp deposunda yangın paniği
YEREL HABERLER Tüp deposunda yangın paniği
Tekirdağ´da dereye düşen kişi boğuldu
YEREL HABERLER Tekirdağ´da dereye düşen kişi boğuldu
Debisi yükselen dereye düşüp boğuldu
YEREL HABERLER Debisi yükselen dereye düşüp boğuldu
‘Yurtdışına göndereceğim’ vaadiyle 3 kişiyi 23 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER ‘Yurtdışına göndereceğim’ vaadiyle 3 kişiyi 23 bin ...
Tekirdağ’da yollar ve tarlalar sular altında kaldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da yollar ve tarlalar sular altında kaldı
Tekirdağ'da korkutan görüntü: Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da korkutan görüntü: Köprü yıkıldı, iki ilçe ...
Tekirdağ'da taşan derenin üzerindeki köprü yıkıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da taşan derenin üzerindeki köprü yıkıldı
Tekirdağ’da hayvanlar tek tek kontrol altına alınıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ’da hayvanlar tek tek kontrol altına alınıyor
Köprünün altında bonzai içerken yakalandı
YEREL HABERLER Köprünün altında bonzai içerken yakalandı
Minikler işaret diliyle koronaya dikkat çektiler
YEREL HABERLER Minikler işaret diliyle koronaya dikkat çektiler
Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları Büşra Sokağa Süleymanpaşa Belediyesi eli değdi
YEREL HABERLER Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları Büşra Sokağa ...
Tekirdağ’da sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili oluyor Fırtınadan zabıta kulübesi devrildi, dereler taşma noktasına geldi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da sağanak yağış ve şiddetli fırtına etkili ...
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı
Tekirdağ'da şiddetli sağanak sonrası yol çöktü, sokaklar göle döndü Sel nedeniyle bir derenin debisi yükseldi, mahalleli uykuyu bırakıp teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da şiddetli sağanak sonrası yol çöktü, ...
Tekirdağ’da şiddetli dalgalar: Sahil suyla kaplandı Sahilden beton parçaları koptu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da şiddetli dalgalar: Sahil suyla ...
Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: ...
Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Taylandlı Parinya, aradığı aşkı Çerkezköy'de buldu
YEREL HABERLER Taylandlı Parinya, aradığı aşkı Çerkezköy'de buldu
1 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada
YEREL HABERLER 1 çocuk annesinin öldüğü kaza kamerada
Genç kadının hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Genç kadının hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
Salgın mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Salgın mücadelesi sürüyor
Şüpheli araçta yüzlerce kaçak cihaz çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçta yüzlerce kaçak cihaz çıktı
Tekirdağ'da balıklara boy denetimi Marketlerde rutin gıda denetimi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da balıklara boy denetimi Marketlerde rutin ...