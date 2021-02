Başkan Yüksel 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan etti

İrfan Can Kahveci'de işlem tamam!

Süleymanpaşa Belediyesi, yoğun bir genç nüfusa sahip olan ilçede gençlere spor olanakları sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları 2021 yılını Spor Yılı ilan ederek taçlandırdı. 2021 yılına spor yatırımları ile damga vuracak olan Süleymanpaşa Belediyesi, yıl içinde 28 yeni spor tesisini hizmete açacak.

100. Yıl Mahallesi’nde bulunan ve baştan sona yenilenerek eski belediye başkanlarından Ahmet Aygün’ün adı verilen Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi ve Spor Tesisleri, geçtiğimiz yıl hizmete açılmıştı. Devam eden yatırımlar arasında ise Çiftlikönü, Namık Kemal, Karadeniz, Bahçelievler, Ortacami, Çınarlı, 100. Yıl, Hürriyet, Zafer ve Yavuz Mahallesi halı saha ve çok amaçlı spor sahaları bulunuyor.

Ayrıca 2020 yılında Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlarla hayata geçirilen okul sahaları 2021 yılında da yapılmaya devam edecek.



Dev spor tesisleri geliyor

Bütün bu yatırımların yanı sıra, 2021 yılı içinde gençlerin hizmetine sunulması planlanan Atatürk Mahallesi Ata Tepe Kültür ve Spor Merkezi, Hürriyet Mahallesi Spor Parkı, 100. Yıl Mahallesi Kapalı Okçuluk Salonu, Karadeniz Mahallesi Trap ve Atıcılık Alanı ve Aydoğdu Mahallesi Gençlik Merkezi projeleri ile 2021 yılı Süleymanpaşa’da gençlerin yılı olacak.

Özellikle merkez mahallelerde yoğunlaşan sportif yatırımlar hızla yükselirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de günbegün her projeyi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.



Yüksel Namık Kemal Mahallesi Spor Tesislerini inceledi

Spor tesisleri projeleri üzerinde yürütülen çalışmaları her gün yerinde inceleyen Yüksel, “Namık Kemal Mahallesi’nde yapımı devam eden tesislerimizi inceledik. Süleymanpaşalı genç kardeşlerimizin hizmetine sunmak üzere gün saydığımız futbol, basketbol, voleybol ve çok amaçlı spor sahalarımızın son durumunu değerlendirerek, projemiz kapsamında devam eden çalışmaları denetledik. Şimdiden şehrimize ve Süleymanpaşa’mızın yükselen gençliğine hayırlı olsun” diye konuştu.



“2021 spor yılı olacak”

Süleymanpaşa Belediyesi olarak 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan ettiklerini ifade eden Başkan Yüksel, “Gençlerimizi çok önemsiyor ve Süleymanpaşa’da yaşayan genç kardeşlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, enerjilerini sportif faaliyetlere yönlendirmeleri ve sağlıklı bireyler olarak yetişkinliğe adım atmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu şehirde spor yapmak isteyen gençlerimiz için yeterli imkân bulunmuyordu. Bu büyük eksikliği gidermek için şehrimizin dört bir yanında yükselen spor sahası ve çok amaçlı spor tesislerimizi hizmete kazandırarak gençlerimize bu imkânı sağlayacağız. Gençlerimize yaptığımız yatırımı Süleymanpaşa’nın, Tekirdağ’ın ve ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Birbiri ardına gençlerimizin hizmetine kazandıracağımız spor tesislerimizle 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak tarihe not düşmüş olacağız” açıklamasında bulundu.

