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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pasajlarda dezenfeksiyon işlemi

İHA

Pasajlarda dezenfeksiyon işlemi

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadelesini her alanda sürdürürken, sokağa çıkma kısıtlamaları ve bazı sektörlerde uygulanan geçici kapatma kararları nedeniyle zor günler geçiren esnafa da salgın mücadelesinde destek veriyor. Süleymanpaşa Belediyesine bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı pasaj, sanayi sitesi ve iş merkezlerinde düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.
İlçe merkezindeki pasajlarda, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarını denetleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bir yandan çalışmaları yerinde planlarken, diğer yandan esnafla sohbet ederek talep ve beklentileri dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Mücadeleyi el birliği ile sürdürmeliyiz”
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ile birlikte Atlas Pasajı’nda yürütülen çalışmalara nezaret eden Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüsü salgınına karşı sürdürdüğümüz kamusal alanların dezenfekte çalışmaları kapsamında, pasajlarımızda devam eden ilaçlama çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcımız sayın Gökhan Saygı ile birlikte denetledik. Zor günlerden geçen esnafımıza destek olmak ve hem onların hem de alışveriş için pasajlarımıza gelen hemşehrilerimizin sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımızı düzenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizden de ricamız, kişisel tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalmaktan vazgeçmemeleridir. Süleymanpaşa olarak salgınla mücadelemizde bir istikrar yakaladık ve salgının seyrini geriletmeyi başardık. Bundan sonraki süreçte bu illeti tamamen defedene kadar el birliği ile mücadeleyi sürdürmeliyiz” diye konuştu.

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