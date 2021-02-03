Marmara Denizi'nde ‘kaykay’ belası

Tekirdağ’da fırtına etkisini kaybederken, balıkçılar bu sefer de Marmara Denizi'nde 'salya' olarak bilinen ‘kaykay’ sebebiyle denize açılamıyorlar.

Marmara Denizi'nde şiddetli lodos etkisini kaybederken, balıkçılar bu sefer de 'deniz salyası' olarak bilinen ‘kaykay’ sebebiyle denize açılamıyorlar. Marmara’da ‘kaykay’ın çok fazla olduğunu dile getiren balıkçılar, bu yıl Karadeniz ya da Ege taraflarına açılacaklarını belirtti.



‘Ağ atmak istemiyorlar’

Balıkçı Behiç Karacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Marmara Denizi'nde kaykay dediğimiz salyalar, planktonların çok oluşu, her yıl dönem dönem oluyor. Ancak bu yıl biraz daha fazla. Bundan dolayı balıkçılar randımanlı çalışamıyor. Balıkçılar denizden ağlarını kaldıramıyorlar. O yüzden çok da ağ atmak istemiyorlar. Ocak ve Şubat ayı arasında bir aylık sürede karides ve algarna avcılığı her yıl olduğu gibi bu yıl da yasaktaydı. Karides avcılığı bir aylık araya girmişti. Balığın biyolojik olarak çoğalması ve üremesinden dolayı. Fakat ayın birinden itibaren o bitti. Şimdi karides çıkmaya başladı. Onun yanında Marmara mezgidi, tekir balığı bunlar da çıkmaya başladı. Ama dediğim gibi çok fazla bir bolluk yok. Bu balıklarda sadece çeşit olarak kendini gösteriyor. Bakalım önümüzdeki süreçte deniz insanlara neler verecek. Tezgahları hangi balıklar süsleyecek bizde merakla bekliyoruz” dedi.



“Kaykaydan dolayı balıkçı camiası çok zor durumda”

Kaykay denilen deniz salyası sebebiyle bir süre denize açılamayacaklarını ifade eden balıkçılardan İdris Şeremet ise, “Ara vermek zorunda kaldık. Marmara Denizi’nde salya kaykay denen bir çamur var. Ağlarımıza yapışıp bizi çok zor durumda bırakıyor. Ağlarımızı denizden çekemiyoruz. Ağlarımıza takılan balıklar akıp gidiyor. O nedenle bir ara verdik. Tayfalar, arkadaşlarımızı bugün evlerine yolladık. Çoluk çocuğun içine gittiler. Bir hafta sonra geri gelecekler aynı takım tekrar Karadeniz’e veya Ege’ye açılacağız. Çünkü Marmara’da bu kaykaydan dolayı balıkçı camiası çok zor durumda. Balıkçılar perişan halde. Marmara’da kaykay var kimse çalışamıyor. Herkes Ege’ye veyahut Karadeniz’e gidecek” diye konuştu.

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