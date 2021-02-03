Polis olmak isteyen Uras’a, polis ağabeylerinden doğum günü sürprizi Geleceğin polisine, meslektaşlarından doğum günü sürprizi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis olmak isteyen Uras Memiş’e, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Memiş ailesi, 9 yaşındaki çocukları Uras için Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte sürpriz bir doğum günü tertip etti. Doğum günü pastasını alan polis ekipleri, Uras’a sürpriz yaptı. Polis ağabeylerini karşısında gören Uras’ın sevinci ise, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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