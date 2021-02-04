Tekirdağ'ın yoğun sis etkili oldu



Mehmet YİRUNRuhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden olurken, Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları da iptal edildi.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. TekirdağMalkara Karayolu´nun her iki yönünde de sis nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı. Sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Çorlu ilçesinde de yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 15 ile 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda sabah yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN

2021-02-04 12:09:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.