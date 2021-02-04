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Madde bağımlısı ifade verdi polis torbacıları yakaladı Polis zehir tacirlerine geçit vermiyor

İHA

Madde bağımlısı ifade verdi polis torbacıları yakaladı Polis zehir tacirlerine geçit vermiyor

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis piyasaya uyuşturucu madde süren şüphelileri yakaladı.
Muratlı ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan ancak adı açıklanmayan kişinin ifadesinden yola çıkan polis maddenin Çorlu’dan tedarik edildiğini belirleyince durumu Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Edinilen bilgilerden yola çıkan polis önceki gün halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’ne yönelik olarak operasyon düzenledi. Önceden belirlenen iki ayrı adreste arama yapan polis ekipleri satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde 17 fişek eroin, yine satışa hazır şekilde fişeklenmiş 58 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid, reçeteye tabi uyuşturucu nitelikli haplar, fişeklenemiş halde poşet içerisinde sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan makas, çok sayıda saç tokası, kağıt havlu ve peçete, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 300 TL para ele geçirildi.
Uyuşturucu maddelere ve suç unsurlarına el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak S.G., G.Y. ve E.Y. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Y. ve G.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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