Ergene'nin nüfusu 64 bin 820 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ergene’nin yeni nüfusu 64 bin 820 oldu. Sevgi ile büyüyen Ergene’de 63 bin 821 kişi olan nüfusu yeni verilere göre 64 bin 820 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre; 63 bin 821 olan Ergene nüfusu 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 64 bin 820 olarak tespit edildi. 33 bin 555’i kadın 31 bin 265’i kadınlardan oluşan Ergene’nin yeni nüfus verilerine göre en kalabalık mahallesi ise 14 bin 291 kişilik nüfusu ile Yeşiltepe mahallesi oldu. Yeşiltepe’yi sırasıyla 12 bin 225 kişilik nüfusu ile Sağlık mahallesi, 10 bin 720 kişilik nüfusu ile Velimeşe, 7 bin 548 kişi ile Cumhuriyet mahallesi, 6 bin 677 kişilik nüfusu ile Ulaş, 3 bin 784 kişi ile Marmaracık mahallesi, 2 bin 260 kişilik nüfusu ile Vakıflar, bin 286 kişi ile Misinli mahallesi, bin 261 kişilik nüfusu ile de Kırkgöz Mahallesi izledi.

Diğer mahallerindeki nüfus sayısı binin altında olan Ergene ilçesinin 2020 sonu itibariyle Karamehmet mahallesi 916 kişi, Esenler mahallesi 791, Pınarbaşı mahallesi 746, Yulaflı mahallesi 607, Ahimehmet mahallesi 575, Bakırca mahallesi 556, İğneler mahallesi 394 kişi olarak belirlendi. Ergene’nin nüfusu en az mahallesi de 179 kişilik nüfusu ile Paşaköy Mahallesi olarak kayıtlara geçti.

Ergene’nin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, söz verdikleri tüm projeleri bir bir hayata geçirerek sevgi kenti Ergene’yi büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.



"Türkiye’de örnek gösterilen belediyelerden olduk"

Başkan Yüksel, “2014 yılında kurulan ilçemizde 6 yıl içinde yapmış olduğumuz çalışmalar ve hizmetlerimiz ile Türkiye’de örnek gösterilecek belediyelerden biri olduk. Sevgi Kenti Ergene sloganıyla çıkmış olduğumuz hizmet yolunda daha yaşanılabilir, daha modern bir Ergene inşa ettik ve daha da gelişip güzelleşmeye devam ediyoruz. Artan nüfusumuz ile görüyoruz ki insanlar tarafından tercih edilen bir ilçe olduk. Burada biz tüm Ergene halkımız ile büyük bir aileyiz. Ailemize yeni katılan vatandaşlarımızı kucaklıyoruz, hep birlikte daha da güzel bir Ergene için el ele verip Avrupa’da ki üst düzey kentlerden olma yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Trakya’nın yükselen yıldızı Ergene daha da büyüyüp gelişecektir” dedi.

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