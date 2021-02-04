Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

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SURİYE'nin Elbab kentinde terörist unsurların tuzakladığı el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in (41) acı haberi, Tekirdağ'da yaşayan eşi Nuriye Demirel'e verildi.

Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, Gündoğdu Turgut Mahallesi Candarlızade Sokak'taki evine giderek, Demirel'e, acı haberi verip, başsağlığı diledi. Şehidin evine dev Türk bayrağı asıldı.

Nuriye Demirel, 2 çocuğuyla birlikte, cenaze törenine katılmak üzere Afyonkarahisar'a gitti.Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-02-04 17:19:14



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