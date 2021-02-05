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Göz gözü görmüyor: Tekirdağ gözlerden kayboldu “10 metre ilerisi bulanık”

İHA

Göz gözü görmüyor: Tekirdağ gözlerden kayboldu “10 metre ilerisi bulanık”

Yoğun bir şekilde etkili olan sis nedeniyle Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde göz gözü görmüyor. Yoğun sise maruz kalan vatandaşlar 10 metre ilerisini bulanık gördüklerini söyledi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dünden bu yana yoğun sis etkili oluyor. Şehre çöken yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Sis nedeniyle göz gözü görmezken, karayollarında bulunan sürücüler, yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Tekirdağ yollarında yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.

“10 metreden sonrası bulanık”
Sahilde olta ile balık tutan vatandaşlar, yoğun sis ile ilgili gazetecilere yaptıkları açıklamada, “Sis güzel bir şey değil ki. Sis demek pis hava demek. Millet birde bu havada spor yapıyor. Bizde spor yapıyoruz ama onlar gibi yapmıyoruz. Sis etkiliyor nefes almayı zorlaştırıyor. Görüş mesafesi 10 metreye kadar vardır. Aşağı yukarı 10 metre ilerisini görebiliyorum. 10 metreden sonrası bulanık” dediler.

"Bir anda çöktü"
Bazı vatandaşlarda kimsenin kimseyi göremediğini ifade ederek havanın çok güzel olduğunu ifade ederek, “Sabah 7’de aydınlıktı. Sonradan bir anda çöktü. Bekleniyordu zaten. Bugünde şehir merkezine geldi. Kurtlar böyle havada çıkar biliyorsunuz” diye konuştu.
Yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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