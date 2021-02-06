Şarköy’de testereli, bıçaklı kavga: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şarköy’de testereli, bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA

Şarköy’de testereli, bıçaklı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan bıçaklı ve testereli kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri, 24 saat geçmeden biri yaralanın kayınbiraderi olan 2 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesi’nde dün çıkan, bıçak ve testere kullanılan kavgada R.K. isimli şahıs bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalaması için çalışma başlattı. Ekipler olay yerinde bulunan delilleri inceleyerek olayı gerçekleştirenlerden birinin kayınbiraderi olduğunu belirledi.
Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda 24 saat geçmeden olayı şüphelisi V.O. ve Gökhan Ç.’yi yakaladı. Yaralının kayınbiraderi V.O.’nun üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı kelebek diye tabir edilen bıçak, olay esnasında üzerinde bulunan metal bilye atan tabanca ve olayda yaralı şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen testere ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da korku dolu kaza kamerada: Yoldan geçen 2 kişiyi metrelerce savurdu Önce minibüse sonra yayalara çarptı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da korku dolu kaza kamerada: Yoldan geçen 2 ...
Polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Süleymanpaşa'nın genç okçuları turnuva heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa'nın genç okçuları turnuva heyecanı ...
Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki kirlilik seyreldi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tecer: Yağışlarla nehir ve derelerdeki ...
Soba gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Soba gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı
2 kişinin ölümden döndüğü yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı
YEREL HABERLER 2 kişinin ölümden döndüğü yanan araçtan geriye hurda ...
Marmara Denizine sis tabakası: Kartpostallık görüntüler oluştu Marmara sisten kayboldu
YEREL HABERLER Marmara Denizine sis tabakası: Kartpostallık ...
Afet farkındalık eğitiminin ilki Malkara’da yapıldı
YEREL HABERLER Afet farkındalık eğitiminin ilki Malkara’da yapıldı
Başkan Yüksel, kurmayları ile 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, kurmayları ile 2020 yılını ...
Bilgi işlem uzmanının çalıştığı iş yerindeki cihazlarla ortadan kaybolduğu iddiası
YEREL HABERLER Bilgi işlem uzmanının çalıştığı iş yerindeki ...
Ergene'de yeni kurslar açılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ergene'de yeni kurslar açılmaya devam ediyor
Göz gözü görmüyor: Tekirdağ gözlerden kayboldu “10 metre ilerisi bulanık”
YEREL HABERLER Göz gözü görmüyor: Tekirdağ gözlerden kayboldu “10 ...
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Tamiri biten çatıda yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü
YEREL HABERLER Tamiri biten çatıda yangın çıktı, mahalleli sokağa ...
Seyir Parkı gün sayıyor
YEREL HABERLER Seyir Parkı gün sayıyor
Süleymanpaşa Belediyesi eğitimlere yeniden başladı
YEREL HABERLER Süleymanpaşa Belediyesi eğitimlere yeniden başladı
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü/ Ek fotoğraflar
Tekirdağ’da patlayıcı madde imha tim komutanıydı, El Bab’da şehit düştü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da patlayıcı madde imha tim komutanıydı, El ...
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)
Öğretmenler koronaya karşı klip çekip şarkı söyledi
YEREL HABERLER Öğretmenler koronaya karşı klip çekip şarkı söyledi
Tekirdağ'da, İran uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, İran uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı
Ergene Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı ...
Şikayet üzerine balıkçılar denetlendi
YEREL HABERLER Şikayet üzerine balıkçılar denetlendi
Nüfusu en çok artan il Tekirdağ oldu Tekirdağ’ın yeni nüfusu 1 milyon 81 bin 65 oldu
YEREL HABERLER Nüfusu en çok artan il Tekirdağ oldu Tekirdağ’ın yeni ...