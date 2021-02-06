Tekirdağ'da yoğun sis, kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ´da 3 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle kara ve deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanıyor.

Tekirdağ'da 3 gündür etkisini sürdüren yoğun sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Yollarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri kontrollerini sıklaştırdı. Tekirdağ´dan Marmara Adası, Avşa ve Kara Biga´ya ulaşım sağlayan arabalı feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi açıklarında ise bazı gemiler demir atarak sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Kentin üzerine çöken sis tabakası dronla görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-02-06 14:28:22



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