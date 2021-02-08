Çiftçilere 250 kilogram İtalyan çim tohumu dağıtıldı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde tohum talebinde bulunan 3 çiftçiye 250 kilogram İtalyan çim tohumu dağıtıldı.
Tekirdağ Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ‘’ÇayırMera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi’’ kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde tohum talebinde bulunan 3 üreticinin talebi karşılıksız kalmadı. Proje kapsamında 3 üreticiye 225 kilogram İtalyan çimi tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.
Tohumları alan çiftçiler, Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.
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