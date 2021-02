Karansıllı mahallesinde yaşayan vatandaşa gönül eli

Karansıllı mahallesinde yaşayan kimsesiz bir vatandaşın evi, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından baştan sona yenilendi.

Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışını Süleymanpaşa’da hayata geçiren Süleymanpaşa Belediyesi, her kesime hitap eden uygulamaları ile dikkat çekiyor. Evde bakım hizmetlerinden, her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim edilen sıcak yemeklere, giysi yardımlarından sokak hayvanları için verilen hizmetlere kadar çok sayıda gönüllere dokunan uygulama ve projeyi başarıyla yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, son olarak Karansıllı mahallesinde yaşayan kimsesiz bir vatandaşın evini baştan sona yenileyerek daha yaşanabilir hale getirdi.



Ev baştan aşağı yenilendi

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin su ve elektrik tesisatının yenilenmesi, sıva, boya ve badana işleri, duşakabinli banyo yapımı, tavan ve çatı tamirini kapsayan tamirat ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirerek kimsesiz vatandaşa teslim etti.

Karansıllı mahallesinde yürütülen ve yalnız yaşayan vatandaşın hayatını daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesini sağlayarak gönüllere giren Süleymanpaşa Belediyesi, her kesimden vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor.

