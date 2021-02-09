Sokakta yaşayan canlar geçici bakımevinde de güvende

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan korona virüsü salgını ile mücadelesini taviz vermeden sürdürürken diğer yandan sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, hem bakımı süren sokak hayvanlarının hem de çalışanların ve ziyaretçilerin salgın riskinden korunmaları amacıyla düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi bünyesinde faaliyet gösteren ve sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, genel sağlık bakımları ve ihtiyaç halinde çeşitli cerrahi operasyonların yapılması gibi hizmetlerin yürütüldüğü ve yüzlerce sokak hayvanının aynı anda bakımının yapılabildiği Geçici Bakımevi, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi. Düzenli olarak gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, Geçici Bakımevi idari binası, ameliyathane, genel alanlar ve hayvanların barındığı alanlar ilaçlanarak virüs bulaşma riski bertaraf edildi.



Düzenli olarak ilaçlanıyor

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, korona virüsünün düşük bir ihtimalle de olsa insandan hayvana ve hayvandan insana bulaşma riski bulunduğu, virüsün Geçici Bakımevinde barındırılan hayvanlar, hayvan sahiplenmek için gelen ziyaretçiler ve kurum çalışanlarını enfekte etmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı ve dezenfeksiyon çalışmalarının salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

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