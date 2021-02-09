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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da AFAD eğitimleri başladı

İHA

Tekirdağ’da AFAD eğitimleri başladı

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünde "Afet Farkındalık Eğitmenlerine" yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" Faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ’da "Afet Farkındalık Eğitmenlerine" yönelik, Eğitmen Eğitimi, Tekirdağ İl Kültür Müdürlüğü Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitime 11 ilçe kaymakamlığınca belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ve STK eğitmen adayları katıldı.
Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü eğitmenlerince, katılımcılara slayt eşliğinde Afet ve Acil Durum, Afet ve Acil Durum Çantası, deprem, heyelan, sel ve taşkın, çığ ve yangında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

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