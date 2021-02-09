'Marmara'daki deniz salyasına kirlilik ve deniz suyu sıcaklığı neden oluyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Marmara'daki deniz salyasına kirlilik ve deniz suyu sıcaklığı neden oluyor'

DHA

'Marmara'daki deniz salyasına kirlilik ve deniz suyu sıcaklığı neden oluyor'


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ (DHA)MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir denize açılıp, avlanamıyor. Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasına Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve deniz suyu sıcaklığının neden olduğunu belirterek, "Bu dönemler deniz suyu sıcaklıklarının biraz artmış olması da bu sorunu ortaya çıkarıyor" dedi.
Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı. Marmara Ereğlisi ilçe Belediyesi´nde Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyası ve çamurunun özellikle Marmara Denizi'nde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyasına 'müsilaj' dediklerini belirten Deniz, "Bu, denizdeki besin maddelerinin artması, kirliliğin artması sonucunda özellikle deniz suyunun sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde oluşan bir sorun" dedi.
'DENİZ SUYU SICAKLIĞI YÜKSEK OLDUĞUNDA 1 AY SÜRÜYOR'
Deniz, denizde endüstriyel atıkların çoğaldığını, Marmara Bölgesi'nde nüfus artışının oluşturduğu deniz kirliliğinin bu sorunu giderek artırdığını ifade ederek, "Deniz salyası 2010'lu yıllardan sonra balıkçılığın önemli bir sıkıntısı oldu. Bu çamur yapısında olan, jelimsi, mukoza şeklinde bir madde, özellikle balık ağlarını ağırlaştırarak denizin dibine inmesine ve balıkçılığın bu anlamda olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Deniz yaşamında oksijeni kestiği için balıkların yumurtalarının, larvalarının ölmesine sebep oluyor ve bu sorun giderek Marmara'daki balıkçılık için olumsuz bir durum oluşturuyor. Ne kadar sürer bu durum? Deniz suyu sıcaklıkları yüksek olduğu sürece bir ay civarında sürüyor. Daha sonra sıcaklıklar normale döndüğünde azalıyor. Özellikle hava sıcaklığının arttığı günlerde, bahar aylarında ve kışın yüksek sıcaklığın olduğu dönemlerde deniz suyu sıcaklığı arttığı için beraberinde deniz kirliliği ile birleşerek bu mukozanın artışına sebep oluyor. Bir ay kadar sürüyor" dedi.
'KİRLİLİK KAYNAKLI'
Deniz salyasının Marmara Denizi'nde görülmesinin nedeninin kirliliğin çok yüksek olmasından kaynakladığını ifade eden Deniz, "Bu durum, özellikle İstanbul gibi, Trakya gibi endüstri ve nüfusun yüksek olduğu bölgelerde, dereler aracılığıyla ya da kanalizasyonlar aracılığıyla kirliliğin deniz kıyılarına gelmesi sonucunda artış gösteriyor. Bir de tabii bu dönemler deniz suyu sıcaklıklarının biraz artmış olduğundan dolayı ikisi birleşerek bu sorunu yaratıyor. Atık su arıtma tesisleri arttığı takdirde, endüstriyel kuruşlar önlemlerini aldığı sürece bu sorundan kurtulabiliriz. Eğer böyle bir durum olmazsa bu balıkçılık için önümüzdeki dönemde çok büyük sorun olacak" diye konuştu.
Deniz salyasının yapısını anlatan Deniz, "Bu yapı, denizdeki mikro organizmalarla beslenen bazı canlıların artması sonucunda ve bu canlılar öldükten sonra bunların hücrelerindeki bazı maddelerin dışarı salınmasıyla oluşuyor. Aslında bu daha çok doğadaki bitkilerde de olur. Bitkilerin büyüme sırasında müsilaj dediğimiz yapı oluşur. Denizdeki canlılarda da yosunlarda, deniz anaları, ve midyelerde de bu mukozamsı yapı salınır dışarı. Yani bu besin maddelerine de bağlı olarak bu canlılardaki artış ve bunların ölümleri sonucunda oluşan maddelerin denizde çamur benzeri bir yapı oluşturmasıyla oluşur" ifadelerini kullandı.
ÇAMURLU AĞLARLA DÖNDÜ
Marmara Ereğlisi ilçesinden balık avlamak için teknesiyle denize açılan Sermettin Şengüllü, çamurla kaplanmış ağalarla geri döndü. Deniz salyası nedeniyle ağların çamurla kaplandığını ve avlanamadığını belirten Şengüllü, "Ağlar çamur içinde kalıyor, balığa çıkamıyorsunuz. Denizin durumu çok bozuk. Şu anda gördüğünüz bu çamur, bizi tek tek karidesleri ayıklamayla uğraştırıyor. Bu kirlilik bizi etkilemez olur mu? Şu anda ağlar çamurdan yerinden kalmıyor. Balıkları da çamurdan alamıyoruz ya da az alıyoruz. Mazot tüketimi iki katına çıktı. Buna neden olan deniz kirliliğidir" dedi.
  DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-02-09 11:29:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malkara´da 20 dakika etkili olan dolu, ekili arazilere zarar verdi
YEREL HABERLER Malkara´da 20 dakika etkili olan dolu, ekili ...
Çorlu - Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Çorlu - Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor
Çorlu'da korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürüyor İthal hayvanların koruyucu aşıları yapılıyor
YEREL HABERLER Çorlu'da korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık ...
Tekirdağ’da AFAD eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da AFAD eğitimleri başladı
Sokakta yaşayan canlar geçici bakımevinde de güvende
YEREL HABERLER Sokakta yaşayan canlar geçici bakımevinde de güvende
Boşa akan tonlarca su, Kıbrıs Gazisini çileden çıkardı: "Yazık günah değil mi?"
YEREL HABERLER Boşa akan tonlarca su, Kıbrıs Gazisini çileden ...
Fırtına felç etti
YEREL HABERLER Fırtına felç etti
Trafo bomba gibi patladı: “Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık”
YEREL HABERLER Trafo bomba gibi patladı: “Korkudan nereye ...
Tekirdağ’da ceviz büyüklüğündeki dolu korkuttu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ceviz büyüklüğündeki dolu korkuttu
Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi
YEREL HABERLER Malkara'da fırtına elektrik direklerini devirdi
Tekirdağ’da korkutan fırtına Elektrik direkleri devrildi, çok sayıda mahallede elektrik kesildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da korkutan fırtına Elektrik direkleri ...
Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ağaçlık alanda yangın
Yerli Malı Belgelerinin yüzde 45'i Çerkezköy TSO'dan
YEREL HABERLER Yerli Malı Belgelerinin yüzde 45'i Çerkezköy TSO'dan
Sevgi aracı, 2020 yılında dünyanın çevresinin bir buçuk katı dolaştı
YEREL HABERLER Sevgi aracı, 2020 yılında dünyanın çevresinin bir ...
Ergene Belediyesi Kütüphanesi Covid19 kurallarına uygun hizmet veriyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi Kütüphanesi Covid19 kurallarına ...
Ergene’de parklara bakım ve onarım yapılıyor
YEREL HABERLER Ergene’de parklara bakım ve onarım yapılıyor
Mahallenin kabusu olmuştu, sonunda yakalandı 5 eve giren azılı hırsız tutuklandı Azılı hırsız güvenlik kameralarına takıldı
YEREL HABERLER Mahallenin kabusu olmuştu, sonunda yakalandı 5 eve ...
Karansıllı mahallesinde yaşayan vatandaşa gönül eli
YEREL HABERLER Karansıllı mahallesinde yaşayan vatandaşa gönül eli
Çiftçilere 250 kilogram İtalyan çim tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çiftçilere 250 kilogram İtalyan çim tohumu dağıtıldı
Meteoroloji'den Trakya'ya fırtına ve yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya'ya fırtına ve yağış uyarısı
Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu
YEREL HABERLER Marmara Denizi'ndeki deniz salyası balıkçıları vurdu
Prof.Dr. Ertuğrul: 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'
YEREL HABERLER Prof.Dr. Ertuğrul: 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı ...
Virajı alamayan çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan çakıl yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kapıyı kimseye açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu Haber alınamayan ve zile basanlara da kapıyı açmayan 80 yaşlarındaki kadın, 4. katın balkon camı kırılarak evden çıkarıldı
YEREL HABERLER Kapıyı kimseye açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ...