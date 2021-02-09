'Marmara'daki deniz salyasına kirlilik ve deniz suyu sıcaklığı neden oluyor'



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ (DHA)MARMARA Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir denize açılıp, avlanamıyor. Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyasına Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve deniz suyu sıcaklığının neden olduğunu belirterek, "Bu dönemler deniz suyu sıcaklıklarının biraz artmış olması da bu sorunu ortaya çıkarıyor" dedi.

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı. Marmara Ereğlisi ilçe Belediyesi´nde Çevre Yüksek Mühendisi Ozan Deniz, deniz salyası ve çamurunun özellikle Marmara Denizi'nde etkili olmaya devam ettiğini söyledi. Balıkçıların kabusu haline gelen deniz salyasına 'müsilaj' dediklerini belirten Deniz, "Bu, denizdeki besin maddelerinin artması, kirliliğin artması sonucunda özellikle deniz suyunun sıcaklığının yüksek olduğu dönemlerde oluşan bir sorun" dedi.

'DENİZ SUYU SICAKLIĞI YÜKSEK OLDUĞUNDA 1 AY SÜRÜYOR'

Deniz, denizde endüstriyel atıkların çoğaldığını, Marmara Bölgesi'nde nüfus artışının oluşturduğu deniz kirliliğinin bu sorunu giderek artırdığını ifade ederek, "Deniz salyası 2010'lu yıllardan sonra balıkçılığın önemli bir sıkıntısı oldu. Bu çamur yapısında olan, jelimsi, mukoza şeklinde bir madde, özellikle balık ağlarını ağırlaştırarak denizin dibine inmesine ve balıkçılığın bu anlamda olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Deniz yaşamında oksijeni kestiği için balıkların yumurtalarının, larvalarının ölmesine sebep oluyor ve bu sorun giderek Marmara'daki balıkçılık için olumsuz bir durum oluşturuyor. Ne kadar sürer bu durum? Deniz suyu sıcaklıkları yüksek olduğu sürece bir ay civarında sürüyor. Daha sonra sıcaklıklar normale döndüğünde azalıyor. Özellikle hava sıcaklığının arttığı günlerde, bahar aylarında ve kışın yüksek sıcaklığın olduğu dönemlerde deniz suyu sıcaklığı arttığı için beraberinde deniz kirliliği ile birleşerek bu mukozanın artışına sebep oluyor. Bir ay kadar sürüyor" dedi.

'KİRLİLİK KAYNAKLI'

Deniz salyasının Marmara Denizi'nde görülmesinin nedeninin kirliliğin çok yüksek olmasından kaynakladığını ifade eden Deniz, "Bu durum, özellikle İstanbul gibi, Trakya gibi endüstri ve nüfusun yüksek olduğu bölgelerde, dereler aracılığıyla ya da kanalizasyonlar aracılığıyla kirliliğin deniz kıyılarına gelmesi sonucunda artış gösteriyor. Bir de tabii bu dönemler deniz suyu sıcaklıklarının biraz artmış olduğundan dolayı ikisi birleşerek bu sorunu yaratıyor. Atık su arıtma tesisleri arttığı takdirde, endüstriyel kuruşlar önlemlerini aldığı sürece bu sorundan kurtulabiliriz. Eğer böyle bir durum olmazsa bu balıkçılık için önümüzdeki dönemde çok büyük sorun olacak" diye konuştu.

Deniz salyasının yapısını anlatan Deniz, "Bu yapı, denizdeki mikro organizmalarla beslenen bazı canlıların artması sonucunda ve bu canlılar öldükten sonra bunların hücrelerindeki bazı maddelerin dışarı salınmasıyla oluşuyor. Aslında bu daha çok doğadaki bitkilerde de olur. Bitkilerin büyüme sırasında müsilaj dediğimiz yapı oluşur. Denizdeki canlılarda da yosunlarda, deniz anaları, ve midyelerde de bu mukozamsı yapı salınır dışarı. Yani bu besin maddelerine de bağlı olarak bu canlılardaki artış ve bunların ölümleri sonucunda oluşan maddelerin denizde çamur benzeri bir yapı oluşturmasıyla oluşur" ifadelerini kullandı.

ÇAMURLU AĞLARLA DÖNDÜ

Marmara Ereğlisi ilçesinden balık avlamak için teknesiyle denize açılan Sermettin Şengüllü, çamurla kaplanmış ağalarla geri döndü. Deniz salyası nedeniyle ağların çamurla kaplandığını ve avlanamadığını belirten Şengüllü, "Ağlar çamur içinde kalıyor, balığa çıkamıyorsunuz. Denizin durumu çok bozuk. Şu anda gördüğünüz bu çamur, bizi tek tek karidesleri ayıklamayla uğraştırıyor. Bu kirlilik bizi etkilemez olur mu? Şu anda ağlar çamurdan yerinden kalmıyor. Balıkları da çamurdan alamıyoruz ya da az alıyoruz. Mazot tüketimi iki katına çıktı. Buna neden olan deniz kirliliğidir" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-02-09 11:29:05



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