Yarım kilo bonzai ile yakalandılar

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekiplerinin sıkı takibi sonuç verdi. Şüpheliler yarım kilo uyuşturucu madde ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün akşamüstü saatlerinde meydana geldi. Emniyet ekiplerinin özverili çalışmaları neticesinde yakın takibe alınan bir otomobil durduruldu. Şüpheli araç ve araçtaki İ.K., G.K. ve N.Y.’nin üst aramaları yapıldı. Yarım kilo sentetik uyuşturucu bonzai (Cannabinoid) adlı madde ele geçirildi. Şüpheliler ise gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

İfadeleri alınan İ.K., G.K. ve N.Y. adlı şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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