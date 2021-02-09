Dünyanın en büyük LNG gemilerinden N´Soumer, Tekirdağ'da

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Şafak TAŞOYAR / MARMARA EREĞLİSİ(TEKİRDAĞ), (DHA)CEZAYİR´in Arzew Limanı'ndan yola çıkan `Lalla Fatma N´Soumer´ isimli dünyanın en büyük LNG gemisi,Tekirdağ´ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş tesisleri terminaline yanaştı. Cezayir´den 4 Şubat günü yola çıkan 144 bin 888 metreküp kapasiteli, sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan, Bahamalar bayraklı gemi, Tekirdağ´ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Botaş LNG tesisleri terminaline yanaştı. Geminin, beraberinde getirdiği sıvılaştırılmış doğalgaz boşaltımını gerçekleştirdikten sonra tekrar yola çıkacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2021-02-09 18:11:09



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