El-Bab Şehidi için Tekirdağ’da Mevlit Programı düzenlendi

Suriye’nin ElBab kentinde el yapımı patlayıcı maddeyi imha ederken, patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Tekirdağ’da Mevlit Programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda Patlayıcı Madde İmha Tim Komutanı olarak görevli iken geçici görev ile görevlendirildiği Suriye’nin ElBab şehrinde el yapımı patlayıcı maddeyi imha ederken, patlayıcının infilak etmesi neticesinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Mevlid Programı düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Orta Camii’nde düzenlenen Mevlit Programına Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programından sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara etli pilav dağıtıldı.

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