Ergene'de eski kıyafetler geri dönüşüme kazandırılıyor

Türkiye Sakatlar Derneği ile ortak bir projeyi hayata geçiren Ergene Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerine koyduğu giyim kutuları ile vatandaşların eskiyen, ya da küçülen kıyafetlerini toplayarak yeniden geri dönüşüme kazandırıyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ve TSD Çorlu Şubesi Başkanı Canan Naciye Yurdseven tarafından geçtiğimiz yıl Ekim ayında imzalanan protokol uyarınca ilçe geneline yerleştirilen giyim kutuları aracılığı ile toplanan eski kıyafet, ayakkabı, çanta ve giyim aksesuarları geri dönüştürülüyor.

Protokol kapsamında engelli vatandaşlara teslim edilmek üzere 10’u akülü 20’si de klasik tekerlekli sandalye olmak üzere toplam 30 tekerlekli sandalye Türkiye Sakatlar Derneği tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırılmak üzere Ergene Belediyesi’ne teslim edilmişti.

Ergene Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi’ne tam destek verdiklerini ve projeye azami ölçüde riayet ettiklerini belirten ve gelecek nesillere daha güzel bir Ergene bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bu çalışmalarımız doğrultusunda Ergene Belediyesi olarak Türkiye Sakatlar Derneği tarafından geliştirilen Giyim Kutusu projesine dahil olduk. İlçemizin her mahallesine giyim kutuları yerleştirdik ve vatandaşlarımız eskiyen, küçülen kıyafetlerini bu kutulara bırakabiliyor. Bu sayede eski kıyafetler evsel atıklardan ayrıştırılarak bertaraf ediliyor ve çevreye zarar vermeyecek hale getiriliyor bir yandan da geri kazandırılabilecek durumda olanlar yeniden kullanıma kazandırılıyor böylece ekonomiye de fayda sağlanıyor” dedi.

Kullanılmış giysi ve ayakkabıların atılabileceği giyim kutularının ilçedeki 17 mahallenin tamamına yerleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, “Vatandaşlarımız kullanmadıkları ya da kullandığı eskiyen kıyafetlerini giyim kutularına bırakacak. Kumbaralar belirli aralıklarla görevliler tarafından boşaltılıyor ve halen kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırılıyor diğerleri ise geri dönüşüme kazandırılıyor” diye konuştu.

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