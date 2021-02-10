Ergene'de engelli araçların bakımını belediye yapıyor

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde engelli akülü aracı tedarik ettiği engelli vatandaşların araçlarına ücretsiz bir şekilde periyodik olarak gerekli bakım ve onarımı da yapıyor.

Hepimiz birer engelli adayıyız anlayışından hareketle engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalarını yürüten Ergene Belediye Başkanlığı engelli vatandaşlara vermiş olduğu akülü araçların bakım ve onarımını da üstlendi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene’deki engelli vatandaşlara akülü engelli aracı tedarik ettikleri gibi akülü araçlara tamir desteğinde de bulunduklarını belirterek, “Ergene’de başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız. Sağlık işleri müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyacı olanlara hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye tedarik etmeye devam ediyor. Ekiplerimiz bununla da kalmayarak daha önce verilen tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını da yapıyor” dedi.

Başkan Yüksel, “Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından engelli vatandaşlarımıza tedarik ettiğimiz akülü araçların ilçemizde tamiratı ve bakım onarımına yönelik ciddi sıkıntılar söz konusuyken belediyemizin atölyesinde tamiratı, bakım ve onarımı yapılan engelli akülü araçlarımızı engelli vatandaşlarımıza ilk günkü gibi haliyle teslim ediyoruz” dedi.

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