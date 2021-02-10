ÇTSO'den üye indirimleri protokolleri

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), üyelerine farklı sektörlerde birçok firmanın ürün ve hizmetlerinden avantajlı şekilde yararlanma fırsatı sunuyor. Bu çerçevede üyeler ve birinci derecede yakınlarının yararlanabileceği indirim fırsatları için 18 firma ile “üye indirim protokolü” imzalandı.

Üye indirim anlaşmaları için harekete geçen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerin taleplerini dikkate alarak 18 firma ile indirim protokolü gerçekleştirdi. Protokoller, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve firma yetkililerinin katılımı ile imzalandı.

Protokollerden yararlanabilmek için odaya bağlı üyelerin, üye kartlarıyla birlikte işlem sağlayabilecekleri bildirildi. Öte yandan üyeler, anlaşma sağlanan firmaların indirim oranlarından yararlanabilmek için gerekli olan kimlik kartlarını Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’ndan teslim alabilecekler.



“Yeni protokoller için çalışmalarımız devam ediyor”

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva, farklı sektör temsilcileri ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “İndirim protokollerimize yıl içinde yenilerinin eklenmesi ve üyelerimizin daha fazla firmanın indirim imkanlarından faydalanabilmeleri için işbirliği çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplamda on sekiz firma ile yapmış olduğumuz anlaşmalardan yararlanabilmek için üyelerimizin, odamız tarafından alacakları üye kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları yeterli olacak. Aynı zamanda üyelerimiz ve birinci derece yakınları, kendilerine özel gerçekleşecek olan indirim oranları için web sitemiz üzerinden de detaylı bilgi alabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Kozuva, gerçekleşen anlaşmaların üyelerine fayda sağlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, protokol imzalanan firmalara teşekkür etti.

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