Kıbrıs gazisine hüzünlü veda

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1,5 yıldır kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden 67 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Dönmez hayata gözlerini yumdu. Gazi Dönmez için ikamet ettiği Izgar Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Dönmez’in cenazesi, Izgar Mahallesi Camii’nde kılınan namazın ardından dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.