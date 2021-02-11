Engelli Burak'ın hayali yavru kedi 'Dipsi' ile gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli Burak'ın hayali yavru kedi 'Dipsi' ile gerçekleşti

DHA

Engelli Burak'ın hayali yavru kedi 'Dipsi' ile gerçekleşti


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Serebral Palsi (beyin felci) hastalığıyla yüzde 80 fiziksel engelli olarak dünyaya gelen Burak Yurdseven'in (26) iş hayali, tesadüfen araçlarına aldıkları `Dipsi´ adını verdikleri yavru kedi ile gerçeğe döndü. Aylarca baktığı Dipsi'den etkilenen Yurdseven, ailesinin desteğiyle hayvanlara yem satan iş yeri açarak, iş hayatına atıldı.
Çorlu ilçesinde yaşayan fiziksel engelli Burak Yurdseven´in, yıllardır kendisinin yapabileceği bir iş hayali, yavru kedi sayesinde gerçek oldu. Yurdseven, yaklaşık 1,5 yıl önce ailesiyle gittiği bir lokantadan çıkıp, araçlarına bindikleri sırada açık olan kapıdan bir yavru kedi de otomobile girdi. Kediyi sahiplenip evine götüren Yurdseven, `Dipsi´ adını verdiği kediyle zaman geçirmeye başladı. Dipsi'ye olan sevgisi her geçen gün artan Yurdseven, ailesine hayvanlara yönelik bir iş yeri açmak istediğini söyledi.
`ÇOK MUTLUYUM´
Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şube Başkanı olan anne Canan ile emekli belediye personeli baba Savaş Yurdseven, oğullarının isteğini kırmayarak, bir hafta önce hayvanlara gıda satılabilen bir dükkan açtı. İşinin başına geçen Burak Yurdseven, ailesinin verdiği desteğin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Biz bir gün ailemizle yemeğe gittik. Burada arabaya bindiğimiz sırada kapıyı açınca bir yavru kedi arabaya bindi. Sonra o kediyi biz evimize götürdük ve benim içimde bir hayvan sevgisi oldu. Ona baktığımız da aklıma böyle bir proje geldi onu gerçekleştirdik. Benim de zaten bir engelli olarak, iş yapmak, ticarete atılmak en büyük hayalimdi. Çok mutluyum hem de inanılmaz mutluyum. Duygularımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Yasaklar bittiğinde pet kafe ve otel olarak hizmet vereceğiz. Evcil hayvanlarımızla bugün kafelere gittiğimizde sizi içeriye almıyorlar biz de patili dostlarımız için bunu ortadan kaldırmaya karar verdik" diye konuştu.
Engellilerin de hayata tutunması için yapması gereken şeyler olduğunu ifade eden Yurdseven, "Sonuç itibariyle insanın birey olarak para kazanması gerekiyor. Biz de böyle bir yöntem geliştirdik, en büyük hayallerimden birisiydi, ticaretle uğraşmak" dedi.
'HAYALİ GERÇEKLEŞTİ'
Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şube Başkanı olan anne Canan Yurdseven de oğlunun uzun süredir çalışma hayatında olmak istediğini belirterek, "1,5 yıl önce hayatımıza giren bir küçük kedi sayesinde bu işe atılmaya karar verdik. Burak'ın da söylediği gibi ailece çıktığımız bir yemekte arabamıza gelen bir kediyle hayatımız tamamen değişti. Bize önce hayvan sevgisini öğretti, sonrasında da sevimli patili dostlarımız için neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Zaten Burak'ın da bir hayali vardı iş yeri açmak ve ticarete atılmak. Biz ikisini birleştirdik, hem sevimli dostlarımız için faydalı bir iş olsun hem de oğlumuzun iş hayatında başarılı olması için böyle bir başlangıç yaptık" diye konuştu.
Oğlunun hayvanlarla ilgili bir iş yeri olmasından mutluluk duyduğunu anlatan anne Yurdseven, "Öncelikle evdeki kapalı alanından çıktı. Çünkü en yakın dostları duvarlar, koltuklar ve televizyon ile internetken şu anda Burak'ın bir iş yeri var. Bunun verdiği bir öz güven var Burak'ta. Sonra çalışma arzusu hep vardı. Dışarı çıkma arzusu pekişti. Bir şeylere sahip olmak insanı motive ediyor. Tabi ki zor oluyor. Şimdi herkes yaşam mücadelesinde zorlanır. Engelliler bunda sağlıklı bireylerden daha da etkileniyorlar. Yolların şartları, hava durumu, kendi motivasyonlarındaki eksiklikler hep birer engel aslında onlara. Engelliler için hiçbir zaman engel yoktur. Engeller zihinde başlıyor beden de değil. Bizler onlar için fırsatları hazırladığımız da onlar çok güzel ilerleme kaydediyorlar. Bunun için çaba göstermek lazım" şeklinde konuştu.   DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-02-11 08:51:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan araçtan yaralı kurtuldu, mahalleli isyan etti: “Bariyer konulsun”
YEREL HABERLER Takla atan araçtan yaralı kurtuldu, mahalleli isyan ...
Kıbrıs gazisine hüzünlü veda
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisine hüzünlü veda
Tekirdağ´da indirim yapmayan kadın dönercinin bıçaklandığı an kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da indirim yapmayan kadın dönercinin ...
İndirim alamayınca, kadın işletmeciyi bıçaklayarak öldürdü Tekirdağ’daki dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER İndirim alamayınca, kadın işletmeciyi bıçaklayarak ...
ÇTSO'den üye indirimleri protokolleri
YEREL HABERLER ÇTSO'den üye indirimleri protokolleri
Ergene'de engelli araçların bakımını belediye yapıyor
YEREL HABERLER Ergene'de engelli araçların bakımını belediye yapıyor
Ergene'de eski kıyafetler geri dönüşüme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Ergene'de eski kıyafetler geri dönüşüme ...
Ergene’de kilit parke taş çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ergene’de kilit parke taş çalışmaları sürüyor
Ergene’de yüzlerce aileye kömür yardımı
YEREL HABERLER Ergene’de yüzlerce aileye kömür yardımı
Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor: 15 derece birden düşecek
YEREL HABERLER Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor: 15 derece ...
El-Bab Şehidi için Tekirdağ’da Mevlit Programı düzenlendi
YEREL HABERLER El-Bab Şehidi için Tekirdağ’da Mevlit Programı ...
Eğlence tekneleri Tekirdağ’da Vali deniz aracı üreten firmasında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Eğlence tekneleri Tekirdağ’da Vali deniz aracı üreten ...
Kırsal mahallelerdeki çalışmalar kesintisiz sürüyor
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerdeki çalışmalar kesintisiz sürüyor
Balıklar boy boy denetleniyor
YEREL HABERLER Balıklar boy boy denetleniyor
DSİ son 18 yılda Tekirdağ’da 2 baraj 4 gölet yaptı
YEREL HABERLER DSİ son 18 yılda Tekirdağ’da 2 baraj 4 gölet yaptı
200 fidan gençlerin elinde toprakla buluştu
YEREL HABERLER 200 fidan gençlerin elinde toprakla buluştu
Başkan Yüksel yeni sahil yolu projesi çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel yeni sahil yolu projesi çalışmalarını ...
Dünyanın en büyük LNG gemilerinden N´Soumer, Tekirdağ'da
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük LNG gemilerinden N´Soumer, ...
AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı’ndan kan bağışı
YEREL HABERLER AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı’ndan kan bağışı
Yarım kilo bonzai ile yakalandılar
YEREL HABERLER Yarım kilo bonzai ile yakalandılar
Meteorolojiden bir uyarı daha
YEREL HABERLER Meteorolojiden bir uyarı daha
Yeşilay’dan “Korona virüs sigara içeni sever” açıklaması
YEREL HABERLER Yeşilay’dan “Korona virüs sigara içeni sever” ...
Fırtına etkisini kaybetti vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarıyor
YEREL HABERLER Fırtına etkisini kaybetti vatandaşlar güzel havanın ...
'Marmara'daki deniz salyasına kirlilik ve deniz suyu sıcaklığı neden oluyor'
YEREL HABERLER 'Marmara'daki deniz salyasına kirlilik ve deniz suyu ...