Çoraplardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüphelinin ikametinde yapılan aramada, fişek halinde uyuşturucu maddeler, 10 bin 315 TL para ve çalıntı malzemeler bulundu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen üç şahsın ikametinde yapılan aramada, çorapların içerisine gizlenmiş vaziyette fişeklenmiş halde 454 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 315 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 4 kutu saç tokası ve 5 adet sayfaları kesik defter ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan H.Ç, Y.H.G. ve K.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. Ayrıca yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 adet televizyon ve 1 adet bisiklet ilgili birime teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.