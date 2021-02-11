Tekirdağ’da 2. doz aşılar başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 2. doz korona virüs aşılama çalışmaları başladı.

Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verilmesinin ardından sağlık çalışanlarına yönelik ülke genelinde 1. doz aşılama çalışmaları başlatılmıştı. 1. doz aşılamanın ardından 2. doz aşılama çalışmaları da bu sabah itibarıyla başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama çalışmaları Tekirdağ’da da başladı. Yapılan çalışmalarda, Tekirdağ’da bugüne kadar toplamda 34 bin 740 kişi korona virüs aşısı oldu.

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