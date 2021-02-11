Tekirdağ’da 19 göçmen yakalandı

Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 19 düzensiz göçmen Tekirdağ’da yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine bağlı polis ekipleri, İstanbul’dan düzensiz göçmen dolu bir aracın geleceği bilgisi üzerine yolda gerekli önlemler aldı. Söz konusu araç Çorlu kavşağında itibaren takibe alındı. 27 VG 683 plakalı minibüs, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi girişinde bulunan TOKİ uygulama noktasında megafondan anonslar yapılarak sakin bir şekilde durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 Afganistan, 2 Pakistan 16, Somali olmak üzere toplamda 19 düzensiz göçmen olduğu görüldü.
Konuyla ilgili araç sürücüsü Ş.D. gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler geri gönderilmesi için İl Göç İdaresine teslim edilecek.
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