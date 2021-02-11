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Korku dolu anları anlattı: Ölmeden önce, “Çocuklarım bu halde beni görmesin” dedi

İHA

Korku dolu anları anlattı: Ölmeden önce, “Çocuklarım bu halde beni görmesin” dedi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde indirim yapmadığı için döner dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı’nın o sırada yardımına koşan esnaf konuştu. 39 yaşındaki kadının ölmeden önce son sözlerinin, “Abi çocuklarım bu halde görmesin.” dediği ortaya çıktı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir dönerciye giren Recep Özcan (36), iş yeri sahibi Kader Balcı’dan indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Özcan, sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı’ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader Balcı, vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kader Balcı hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

“Son sözleri kulağımdan çıkmıyor”
Bıçaklanma sırasında olayı duyan komşuları kısa sürede 112’yi arayarak Kader Balcı’nın yaşama tutunması için mücadele etmişti. Olaya tanık olan esnaf komşulardan Ertan Türk, “Kendi iş yerimde dururken çığlık sesleri duydum. Esnaf ablamızın iş yerine koştum. Ablamız o anda yerde kanlar içindeydi, eli ayağı titriyordu. Zanlı da oradaydı, onu etkisiz hale getirdik ve ambulansı aradık. Ambulans ve polisin gelmesini beklerken ablamız ‘Abi çocuklarımı içeri sokma, beni bu halde görmesinler’ dedi. Ben de çocukları uzaklaştırdım. Bu çok üzücü bir olay, bizim de başımıza gelebilirdi. Daha hala kendimde değilim. İyi bir esnaftı, kimseye bir zararı yoktu. Son sözleri kulağımdan çıkmıyor, abi çocuklarım beni görmesin demişti” dedi.

“4 tane can yetim kaldı”
Öte yandan olaya müdahil olan esnaflardan Yakup Tekin ise, “Bulunduğum yerde oturuyordum. Bir kadının dükkana doğru koştuğunu görünce ben de peşinden koştum ve içeride arbede olduğunu gördüm. Olaya müdahale etmemiz gerektiğini düşündük. Bu tür olaylara haberlerden, televizyondan sürekli şahit oluyoruz. Elimizi vicdanımıza koyarak müdahale ettik. Bu olay çok üzücü. Bundan sonraki olaylarda temennimiz adaletin yerini bulması. Burada 4 tane can yetim kaldı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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