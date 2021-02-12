Başkan Yüksel esnaf esnafın taleplerini dinledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çarşı esnafına bir dizi ziyarette bulunarak, esnafın talep ve beklentilerini dinledi.

Çarşı esnafına ziyaretler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, esnafın sorunlarını dinledi, talep ve beklentilerini not etti. Esnaf ziyaretlerine Yavuz Mahallesi'nden başlayan Yüksel, yolda karşılaştığı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte ziyaretlerini sürdürdü. Korona virüsü salgını sürecinde esnafın yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri ile ilgili esnaf ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunan Yüksel, Albayrak ile birlikte esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Başkan Yüksel, Tekirdağ’da açılan tekne üretim firmasını da ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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