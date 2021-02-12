Şarköy’de afet farkındalık eğitimi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, ilçe kültür merkezinde afet farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2021 yılını afet yılı ilan ettiklerini duyurmasının ardından afet eğitimleri hız kazandı. Bu kapsamda Tekirdağ AFAD tarafından eğitimler yapılıyor. Şarköy ilçesi ilçe protokolü, muhtarlar, din görevlileri ve gönüllülere dört bölüm halinde 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, ilçe kültür merkezinde afet farkındalık eğitimi verildi.

Katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.