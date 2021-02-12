Gürcistanlı Elza Müslüman oldu

Gürcistan vatandaşı Elza Vysotskaıa, Çorlu İlçe Müftülüğüne müracaat ederek, Müslüman oldu.

Gürcistan vatandaşı Elza Vysotskaıa, Çorlu İlçe Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediğini iletti. Elza, daha sonra Çorlu İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ve şahitler huzurunda Kelimei Şahadet ve Kelimei Tevhid’i söyleyip İslam dinini kabul etti. İslam’ı seçen kadın, Elza ismini aldı.



"İslam dinine karşı kalbimde sevgi hissettim"

Elza Vysotskaıa, yaşadığı yerde çocukluğundan itibaren Müslüman arkadaşlarının olduğunu, onlardan etkilenerek Kur’anı Kerim’in Gürcü dilinde mealini baştan sona okuduğunu, İslam dinine karşı kalbinde bir sevgi hissettiğini ve araştırmalar sonucunda İslam dinini beğendiğini ifade etti.

Elza’ya Çorlu İlçe Müftülüğünde düzenlenen İhtida merasiminde İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından İhtida Belgesi, Kur’anı Kerim Meali ile İslam İlmihali hediye edildi.

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