Korona virüsü yenen belediye başkanı Rasim Yüksel: “Allah kimseye bu derdi vermesin” Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel korona virüsü yendi 128 gün sonra görevine başladı

7 Ekim 2020 tarihinde korona virüs teşhisi konulan ve bir bölümü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere hastanede tedavi gören Ergene Belediye Başkanı evinde sürdürdüğü istirahatini de tamamlayarak 128 gün aradan sonra yeniden görevine başladı. Dualar eşliğinde göreve başlayan Başkan Yüksel, “Allah kimseye bu derdi vermesin” dedi.

Ulaş Mahallesi’nde yer alan Ergene Belediye hizmet binası önünde dualar eşliğinde koç kesilmesi ve personelin alkışları ile belediye binasına uzun bir aradan sonra gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Öncelikli olarak Ergene halkıma çok teşekkür ediyorum. Hastalık sürecimde duaları ile beni yalnız bırakmadılar. Her dakika aradılar, sordular. Ben tüm Ergene halkıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi tedbiri elden bırakmamak lazım. Ben en kötüsünü yaşadım. Çok hassas ve üzerinde durulması gereken bir konu. Ben bunun canlı örneğiyim. Bunu yaşadım. Allah kimseye bu derdi vermesin. Tekrar vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum tedbiri elden bırakmamak lazım. Çünkü hastalığın nereden ne zaman geleceği belli değil. İlçe başkanımız, belediye başkan yardımcımız da hastalandılar. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum” dedi.

“Dimdik ayaktayım görevimin başındayım”

Başkan Yüksel ayrıca, “Yüce Allah’ın izni sağlık çalışanlarımızın çabası sevenlerimin duası ile hastalığım sebebiyle bir süre ayrı kaldığım Ergeneme yeniden kavuşmanın haklı gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Bu süre zarfında dualarını esirgemeyen iyi dileklerini ileten geçmiş olsun mesajlarını ileten herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Dimdik ayaktayım görevimin başındayım. Bundan sonra her şey çok daha güzel olacak” diye konuştu.

Çok sevdiğim Ergeneme, sizlere yeniden kavuşmuş olmaktan dolayı son derece mutluyum. İlk gün heyecan ve gayretle çalışmalarımıza, Ergen halkına verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz. Sağlığıma yeniden kavuştum. Dimdik ayaktayım ve görevimin başındayım. Bu vesile ile korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde tüm hemşerilerimi kurallara uymaya, temizlik, maska ve mesafeye dikkat etmeye bir kez daha davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra makamına geçen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel programa katılan başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

