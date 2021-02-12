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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ndan eğitime destek

İHA

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ndan eğitime destek

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (ÇTSO) eğitime büyük destek geldi.
TOBB Küçükparmaklar projesi kapsamında gerçekleştirilen protokolle öğrenciler için alınan tabletler Çerkezköy, Kapaklı ve Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi. Protokol, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak’ın katılımıyla gerçekleşti. Protokol çerçevesinde teslim edilen tabletler İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin koordinasyonu ile ilçede ihtiyaç duyulan öğrencilere dağıtılacak. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kozuva protokole imza attıktan sonra "Geleceğimizin neferleri çocuklarımız yeter ki okusun. Biz elimizi taşın altına koymaya her zaman varız" ifadelerini kullandı.

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