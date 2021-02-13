Denizde ‘Trol’ kapısı bulundu

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin dibinde trol kapısı bulunarak, yüzeye çıkartıldı.

Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığı ila mücadele sürüyor. Bu kapsamda Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibince denizde denetim yapıldı. Yapılan denetim sonucunda Barbaros Limanı'nda 1 adet trol kapısı tespit edildi. Bunun üzerine trol kapısı denizden çıkartılarak el konuldu.

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