Jandarmadan uygulama sırasında yanına gelen köpeğe şefkat

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde uygulama esnasında yanına yaklaşan köpeğe duyarsız kalmayan jandarma, soğukta üşüyen köpeği besleyerek sevdi.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, eksi 8 dereceyi bulan dondurucu soğukta Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde kısıtlamaya yönelik denetimlerde bulundu. Uygulama esnasında ilçe jandarmada görevli bir astsubay, yanına yaklaşan köpeğe kayıtsız kalmadı. Bir kaba koyduğu mamayla köpeği besleyen astsubay, daha sonra dondurucu soğukta üşüyen köpeğin sırtını sıvazladı.

Jandarmanın köpeğe gösterdiği şefkat görenlerin içini ısıttı.

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