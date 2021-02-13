Tekirdağ’da kar yağışı

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Tekirdağ’da tipi şeklinde kar etkili olmaya başladı. Park halinde araçlar ve yollar karla kaplandı.

Tipi şeklinde yağan kar, Malkara ilçesini beyaza bürüdü. Park halindeki araçlarda ve yollarda kar birikintisi oluştu. Dondurucu soğuğun devam ettiği ilçede hissedilen sıcaklık 7 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının etkisini artırarak yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışı altında motosikletiyle kazan yakmaya giden kalorifer ateşçisi genç, işlerinin zor ve zahmetli olduğunu ancak kar yağışının sevindirici olduğunu söyledi.

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